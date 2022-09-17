بالعشرات.. الدفاع المدني تحصي عدد الحرائق خلال يوم

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "عدد حوادث الحريق خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت (40) حادثاً في مختلف محافظات البلاد، مع عدم تسجيل إصابات بشرية نتيجة تلك الحوادث".وأشارت إلى أهم النشاطات، وهي "مواصلة فرق إنقاذ الدفاع المدني جهدها الخدمي المقدم لزائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام من خلال إنعاش المختنقين منهم نتيجة كثافة الزائرين قرب الاضرحة المقدسة في كربلاء".وأضافت، أنه "بسبب عطب منظومة مضخة الوقود ( الفيت بم )، اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع داخل مركبة نوع BMW في منطقة حي الوحده جنوب شرق بغداد دون تسجيل إصابات بشرية".ونوهت إلى أن "مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة إلى مديرية دفاع مدني محافظة الانبار رفعت صاروخ طائرة في قضاء القائم / منطقة الكرابله حيث يزن حوالي ( ٢٠٠٠ رطل ) إذ تم معالجته لحين إتلافه اصولياً".واتم البيان بالإشارة إلى "إخماد فرق الدفاع المدني حريقا اندلع داخل مساحات كبيرة من القصب والحشائش المتيبسة في قضاء الصوب الصغير بالمثنى وانقاذ عدد كبير من النخيل في ذات المنطقة وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية".