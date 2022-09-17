بالفيديو.. بنغلاديشيان يسرقان مبلغاً كبيراً من مختبر في بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بقيام بنغلاديشيين اثنين بسرقة مبلغ كبير من مختبر وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصين من الجنسية البنغلاديشية يعملان في مختبر دولي قاما بسرقة مبلغ مالي يقدر بـ 200 مليون دينار عراقي و8000 دولار امريكي ضمن منطقة الكرادة يوم أمس الجمعة".

وأضاف المصدر أن "المختبر كانت عطلته يوم الجمعة وقبل ساعات ذهب صاحب المختبر ولاحظ السرقة".

وتنشر السومرية نيوز مقطع فيديو يوضح جانب من عملية السرقة بحسب المصدر.