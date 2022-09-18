الرافدين يطلق سلفاً تصل لـ 25 مليوناً لهذه الفئات ـ عاجل

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، أنه "تم اطلاق قروض المشاريع الصغيرة والتي تصل الى 25 مليون"، مبينا ان "القروض تشمل المواطنين اصحاب المحال التجارية والورش والمهن الاخرى".واضاف، أن "مدة تسديد القرض 6 سنوات والتقديم يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".