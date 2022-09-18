الصدر يثني على قواعده الشعبية: حبهم فخر وشرف

أثنى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، على قواعده الشعبية، فيما أشار إلى ان حبهم فخر وشرف.

وقال الصدر في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، إن "غاية الفخر والشرف أن رزقني الله حب القواعد الشعبية، وجعلهم أفضل مصاديق الطاعة المبصرة فلا يحيدون عن الأوامر والنواهي".



وتابع، "أسال الله تعالى أن يثبتني على حبهم وخدمتهم وأن يثبتنا وإياهم على نهج الآباء والأجداد المصلحين، وعلى السلم والسلام، وأن يحفظهم من كل مكروه.. وأسالهم الدعاء".