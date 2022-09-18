العتبة الحسينية تعلن نجاح خطة الزيارة الأربعينية

وقال الأمين العام للعتبة حسن رشيد العبايجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العتبة المقدسة تعلن نجاح خطتها الخاصة بإحياء مراسيم زيارة الأربعين لهذا العام 1444هـ ".وأضاف: "نقف وقفة إجلال وإكرام أمام جميع الزائرين من داخل وخارج العراق ممن تحملوا معاناة الطريق وقطعوا مسافات طويلة للوصول الى مرقد الإمام الحسين عليه السلام".وقدم الشكر "لجميع الجهات التي أسهمت بإنجاح مراسيم الزيارة ونخص بالذكر العتبات المقدسة والمواكب الحسينية والحكومة المحلية في كربلاء المقدسة والحكومات المحلية التي شهدت مرور الزائرين في محافظاتها والأجهزة الأمنية بجميع صنوفها وتشكيلاتها والوزارات والدوائر الساندة كالصحة والبلدية والتجارة وغيرها والملاكات الإعلامية ووسائل الإعلام التي اهتمت بتغطية الحدث والفرق التطوعية وأهالي كربلاء وزوارها".وأوضح، أن "العتبة الحسينية المقدسة استنفرت جميع إمكانياتها لتقديم أفضل الخدمات للزائرين القادمين الى كربلاء لغرض إحياء مراسيم الزيارة".