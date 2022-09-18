بعد جهودهم في تأمين زيارة الأربعين.. الداخلية تمنح قدما لهذه الفئات

أصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاحد، أمرا بمنح كافة منتسبي قياده شرطه كربلاء وبابل والنجف والقوات الضيفية التي شاركت في زيارة الأربعين قدم 6 أشهر للضباط وسنتين للمنتسبين.

وقال اعلام قيادة شرطة بابل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الداخلية اصدر توجيها بتكريم الضباط والمنتسبين المشتركين بخطة تأمين زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) بعد تكللها بالنجاح قدما ستة اشهر وسنتين للمنتسبين".