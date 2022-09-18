انقلاب صهريج وقود في بابل.. الدفاع المدني يتدخل قبل "الكارثة"

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن فرقها "أخمدت حادث حريق كبير اندلع داخل صهريج محمل بـوقود النفط الأسود في قضاء المحاويل على الطريق الدولي السريع في محافظة بابل".وأشار إلى أن الفرق "طوقت النيران وابعدت خطرها على المركبات السالكة للطريق السريع وأنهت أعمال الإخماد والتبريد وعهدت إلى غسل الشارع من المنتوج النفطية لمنع وقوع المزيد من الحوادث واتمت عملها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وبينت أن "سبب الحادث كان نتيجة انقلاب الصهريج لقلة انتباه السائق".