اندلاع حريق داخل بناية وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، باندلاع حريق داخل بناية في منطقة باب الشيخ وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على حادث حريق داخل بناية متعددة الطوابق في منطقة باب الشيخ في بغداد".

وأضاف المصدر أن "البناية مشغولة لتجارة العدد اليدوية"، مشيراً الى أن "فرق الدفاع المدني نجحت باحتواء وإخماد حادث الحريق".