Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إيران.. احتجاجات تطالب بكشف ملابسات وفاة "أميني"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بعد تصدر المحافظة نسب الرسوب.. تجدد المطالبات بإقالة مدير تربية صلاح الدين

محليات

2022-09-19 | 04:20
بعد تصدر المحافظة نسب الرسوب.. تجدد المطالبات بإقالة مدير تربية صلاح الدين
837 مشاهدة

السومرية نيوز – صلاح الدين

جدد أهالي محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، مطالباتهم بإقالة مدير تربية المحافظة أمجد طلمس، بعد تصدر محافظتهم لنسب الرسوب في العراق.

وقال الأهالي لـ السومرية نيوز، أن "مدير تربية صلاح الدين، لم يضف شيء لقطاع التربية في المحافظة، بل على العكس فاقم معاناة هذا القطاع"، مجددين مطالبتهم بإقالته من منصبه وإسناد المهمة لشخص كفوء قادر على انتشال قطاع التربية من الحفرة التي سقط فيها".

وحصلت محافظة صلاح الدين، على المرتبة الأولى على مستوى العراق بنسبة رسوب الطلبة في فروع الدراسة الإعدادية، ما دفع الأهالي والطلبة إلى المطالبة بإقالة مدير التربية عادين قطاع التربية بالأكثر "فساداً" في المحافظة.

وبعد إعلان وزارة التربية، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي، للعام الدراسي 2021 -2022، احتلت محافظة صلاح الدين الصدارة بنسبة الرسوب مقارنة بباقي المحافظات.

إلى ذلك، قال النائب عن صلاح الدين، محمد كريم البلداوي، إن "صلاح الدين تعاني من فساد استشرى في جميع مؤسساتها الخدمية والتربوية والتعليمية، وتحديداً قطاع التربية الذي يعتبر الأفسد في المحافظة، ابتداءً من بيع الدرجات الوظيفية، وتزوير المعاملات، وسرقة الأموال، والتعيينات خارج نطاق الصلاحيات، واستبدال الأسماء في التعيينات".

وبين البلداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مدير تربية صلاح الدين امجد طلمس نشر الفساد في هذه الدائرة في كل قطاعاتها وكان آخرها تعيين المحاضرين والحرفيين والحراس والتي استثمرها بشكل خاص كدعاية انتخابية له في ترشيحه عضواً بمجلس النواب، ومن يدقق في هذه الأسماء يجدها محصورة في منطقة معينة (يقصد ضمن دائرة انتخاب المدير)".

وأضاف، أن "هنالك صفقات لمولدات واعمار مدارس بـ ٨ مليارات دفعة أولى و٢ مليار دفعة ثانية، فيما هذه المدارس لم يصرف عليها ١٠ ٪ من قيمة المبالغ التي خصصت، كذلك أخذ مبالغ مقابل تمشية معاملات المتوقفة رواتبهم بسبب وجود مؤشر أمني عليهم، والتي أطلقت مبالغهم مؤخراً والتي نتجت عن التزوير وتحريف البيانات من خلال شخصية في المديرية (موظف خدمات) وضعه امجد طلمس على قسم التصاريح الأمنية ولا نعلم كيف تم ذلك".

يذكر أن محافظة صلاح الدين، تشهد وجود العديد من المدارس الطينية والكرفانية وأخرى آيلة للسقوط، وهذا ما أكده مدير الأبنية المدرسية في مديرية تربية صلاح الدين، باسل السامرائي، في حديث لـ السومرية نيوز، حيث قال إن "هناك 98 مدرسة طينية وكرفانية في المحافظة".
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
التنمر والعلاقات السلبيه وتاثيرها على الشخص والمجتمع - الحلقة ١٢٥ | 2022
05:00 | 2022-09-19
Play
التنمر والعلاقات السلبيه وتاثيرها على الشخص والمجتمع - الحلقة ١٢٥ | 2022
05:00 | 2022-09-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ٢٩٦ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-19
Play
الباب الشرقي - الحلقة ٢٩٦ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-19
خط أحمر
Play
خط أحمر
نشر اكثر من خمسة عشر الف حبة مخدرة للتاجر في الفلوجة - الحلقة ٥٤ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-18
Play
نشر اكثر من خمسة عشر الف حبة مخدرة للتاجر في الفلوجة - الحلقة ٥٤ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-18
عشرين
Play
عشرين
بعد الأربعينية. الازمة السياسية الى الواجهة وسيناريو اقصاء الصدريين يلوح بالافق - حلقة ٣٨ | 2022
14:00 | 2022-09-18
Play
بعد الأربعينية. الازمة السياسية الى الواجهة وسيناريو اقصاء الصدريين يلوح بالافق - حلقة ٣٨ | 2022
14:00 | 2022-09-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-18
Play
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-18
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-17
Play
من ١٧ الى ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-17
بعد التحري
Play
بعد التحري
مسيرة الاربعين..تكسر الارقام عددا وتنعش السياحة مستقبلا - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
17:00 | 2022-09-15
Play
مسيرة الاربعين..تكسر الارقام عددا وتنعش السياحة مستقبلا - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
17:00 | 2022-09-15
Biotic
Play
Biotic
ماذا لو تحمل الرجل الم الدورة الشهرية؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-15
Play
ماذا لو تحمل الرجل الم الدورة الشهرية؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-15
علناً
Play
علناً
ازمة السكن وايجاد الحلول للتخفيف عن كاهل المواطن - الحلقة ٤٠ | الموسم 1
15:00 | 2022-09-15
Play
ازمة السكن وايجاد الحلول للتخفيف عن كاهل المواطن - الحلقة ٤٠ | الموسم 1
15:00 | 2022-09-15
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
النرجيلة اجتاحت مقاهي ومنازل العراق - حلقة ٢٧ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-13
Play
النرجيلة اجتاحت مقاهي ومنازل العراق - حلقة ٢٧ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-13
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
التنمر والعلاقات السلبيه وتاثيرها على الشخص والمجتمع - الحلقة ١٢٥ | 2022
05:00 | 2022-09-19
Play
التنمر والعلاقات السلبيه وتاثيرها على الشخص والمجتمع - الحلقة ١٢٥ | 2022
05:00 | 2022-09-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ٢٩٦ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-19
Play
الباب الشرقي - الحلقة ٢٩٦ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-19
خط أحمر
Play
خط أحمر
نشر اكثر من خمسة عشر الف حبة مخدرة للتاجر في الفلوجة - الحلقة ٥٤ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-18
Play
نشر اكثر من خمسة عشر الف حبة مخدرة للتاجر في الفلوجة - الحلقة ٥٤ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-18
عشرين
Play
عشرين
بعد الأربعينية. الازمة السياسية الى الواجهة وسيناريو اقصاء الصدريين يلوح بالافق - حلقة ٣٨ | 2022
14:00 | 2022-09-18
Play
بعد الأربعينية. الازمة السياسية الى الواجهة وسيناريو اقصاء الصدريين يلوح بالافق - حلقة ٣٨ | 2022
14:00 | 2022-09-18
لقطات
Play
لقطات
تأهل الشاعرة العراقية روشان البدري | Morning Live
13:00 | 2022-09-18
Play
تأهل الشاعرة العراقية روشان البدري | Morning Live
13:00 | 2022-09-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-18
Play
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-18
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-17
Play
من ١٧ الى ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-17
بعد التحري
Play
بعد التحري
مسيرة الاربعين..تكسر الارقام عددا وتنعش السياحة مستقبلا - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
17:00 | 2022-09-15
Play
مسيرة الاربعين..تكسر الارقام عددا وتنعش السياحة مستقبلا - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
17:00 | 2022-09-15
Biotic
Play
Biotic
ماذا لو تحمل الرجل الم الدورة الشهرية؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-15
Play
ماذا لو تحمل الرجل الم الدورة الشهرية؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-15
علناً
Play
علناً
ازمة السكن وايجاد الحلول للتخفيف عن كاهل المواطن - الحلقة ٤٠ | الموسم 1
15:00 | 2022-09-15
Play
ازمة السكن وايجاد الحلول للتخفيف عن كاهل المواطن - الحلقة ٤٠ | الموسم 1
15:00 | 2022-09-15
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.