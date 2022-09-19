بعد تصدر المحافظة نسب الرسوب.. تجدد المطالبات بإقالة مدير تربية صلاح الدين

وقال الأهالي لـ السومرية نيوز، أن "مدير تربية صلاح الدين، لم يضف شيء لقطاع التربية في المحافظة، بل على العكس فاقم معاناة هذا القطاع"، مجددين مطالبتهم بإقالته من منصبه وإسناد المهمة لشخص كفوء قادر على انتشال قطاع التربية من الحفرة التي سقط فيها".وحصلت محافظة صلاح الدين، على المرتبة الأولى على مستوى العراق بنسبة رسوب الطلبة في فروع الدراسة الإعدادية، ما دفع الأهالي والطلبة إلى المطالبة بإقالة مدير التربية عادين قطاع التربية بالأكثر "فساداً" في المحافظة.وبعد إعلان وزارة التربية، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي، للعام الدراسي 2021 -2022، احتلت محافظة صلاح الدين الصدارة بنسبة الرسوب مقارنة بباقي المحافظات.إلى ذلك، قال النائب عن صلاح الدين، محمد كريم البلداوي، إن "صلاح الدين تعاني من فساد استشرى في جميع مؤسساتها الخدمية والتربوية والتعليمية، وتحديداً قطاع التربية الذي يعتبر الأفسد في المحافظة، ابتداءً من بيع الدرجات الوظيفية، وتزوير المعاملات، وسرقة الأموال، والتعيينات خارج نطاق الصلاحيات، واستبدال الأسماء في التعيينات".وبين البلداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مدير تربية صلاح الدين امجد طلمس نشر الفساد في هذه الدائرة في كل قطاعاتها وكان آخرها تعيين المحاضرين والحرفيين والحراس والتي استثمرها بشكل خاص كدعاية انتخابية له في ترشيحه عضواً بمجلس النواب، ومن يدقق في هذه الأسماء يجدها محصورة في منطقة معينة (يقصد ضمن دائرة انتخاب المدير)".وأضاف، أن "هنالك صفقات لمولدات واعمار مدارس بـ ٨ مليارات دفعة أولى و٢ مليار دفعة ثانية، فيما هذه المدارس لم يصرف عليها ١٠ ٪ من قيمة المبالغ التي خصصت، كذلك أخذ مبالغ مقابل تمشية معاملات المتوقفة رواتبهم بسبب وجود مؤشر أمني عليهم، والتي أطلقت مبالغهم مؤخراً والتي نتجت عن التزوير وتحريف البيانات من خلال شخصية في المديرية (موظف خدمات) وضعه امجد طلمس على قسم التصاريح الأمنية ولا نعلم كيف تم ذلك".يذكر أن محافظة صلاح الدين، تشهد وجود العديد من المدارس الطينية والكرفانية وأخرى آيلة للسقوط، وهذا ما أكده مدير الأبنية المدرسية في مديرية تربية صلاح الدين، باسل السامرائي، في حديث لـ السومرية نيوز، حيث قال إن "هناك 98 مدرسة طينية وكرفانية في المحافظة".