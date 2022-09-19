Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إيران.. احتجاجات تطالب بكشف ملابسات وفاة "أميني"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

سماء العراق على موعد مع موجة غبار جديدة

محليات

2022-09-19 | 04:47
سماء العراق على موعد مع موجة غبار جديدة
3,676 مشاهدة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، توقعاتها لحالة الطقس في العراق للأيام الأربعة المقبلة، فيما أشارت إلى تصاعد الغبار وانخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، فيما سيكون صحواً بالمنطقة الشمالية وصحواً الى غائم جزئي بالمنطقة الجنوبية، وتصاعد الغبار بالمنطقة الوسطى، اما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الاقسام الوسطى والجنوبية وستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي".

وأضافت ان "طقس الاربعاء، سيكون غائما جزئيا الى غائم ويكون صحواً في الاقسام الغربية من المنطقة الوسطى، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائما جزئيا واحياناً يكون غائما مع تساقط امطار متفرقة بعد الظهر، في حين سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائما جزئيا الى غائم، وتصاعد الغبار في المنطقة الوسطى والاقسام الغربية من المنطقة الشمالية، اما درجات الحرارة فستنخفض قليلا في الاقسام الوسطى والشمالية وستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأشارت الهيئة إلى، ان "الطقس الخميس، سيكون غائما جزئيا وصحواً في الاقسام الغربية من المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس غائماً مع تساقط امطار خفيفة في الاقسام الشرقية من المنطقة الشمالية، في حين سيكون الطقس غائماً جزئيا بالمنطقة الجنوبية، اما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً بالأقسام الوسطى والشمالية وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

ولفتت إلى، ان "طقس الجمعة المقبلة، سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، اما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً بعموم مناطق البلاد".
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 

محليات

أخبار الطقس

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
التنمر والعلاقات السلبيه وتاثيرها على الشخص والمجتمع - الحلقة ١٢٥ | 2022
05:00 | 2022-09-19
Play
التنمر والعلاقات السلبيه وتاثيرها على الشخص والمجتمع - الحلقة ١٢٥ | 2022
05:00 | 2022-09-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ٢٩٦ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-19
Play
الباب الشرقي - الحلقة ٢٩٦ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-19
خط أحمر
Play
خط أحمر
نشر اكثر من خمسة عشر الف حبة مخدرة للتاجر في الفلوجة - الحلقة ٥٤ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-18
Play
نشر اكثر من خمسة عشر الف حبة مخدرة للتاجر في الفلوجة - الحلقة ٥٤ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-18
عشرين
Play
عشرين
بعد الأربعينية. الازمة السياسية الى الواجهة وسيناريو اقصاء الصدريين يلوح بالافق - حلقة ٣٨ | 2022
14:00 | 2022-09-18
Play
بعد الأربعينية. الازمة السياسية الى الواجهة وسيناريو اقصاء الصدريين يلوح بالافق - حلقة ٣٨ | 2022
14:00 | 2022-09-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-18
Play
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-18
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-17
Play
من ١٧ الى ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-17
بعد التحري
Play
بعد التحري
مسيرة الاربعين..تكسر الارقام عددا وتنعش السياحة مستقبلا - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
17:00 | 2022-09-15
Play
مسيرة الاربعين..تكسر الارقام عددا وتنعش السياحة مستقبلا - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
17:00 | 2022-09-15
Biotic
Play
Biotic
ماذا لو تحمل الرجل الم الدورة الشهرية؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-15
Play
ماذا لو تحمل الرجل الم الدورة الشهرية؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-15
علناً
Play
علناً
ازمة السكن وايجاد الحلول للتخفيف عن كاهل المواطن - الحلقة ٤٠ | الموسم 1
15:00 | 2022-09-15
Play
ازمة السكن وايجاد الحلول للتخفيف عن كاهل المواطن - الحلقة ٤٠ | الموسم 1
15:00 | 2022-09-15
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
النرجيلة اجتاحت مقاهي ومنازل العراق - حلقة ٢٧ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-13
Play
النرجيلة اجتاحت مقاهي ومنازل العراق - حلقة ٢٧ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-13
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
التنمر والعلاقات السلبيه وتاثيرها على الشخص والمجتمع - الحلقة ١٢٥ | 2022
05:00 | 2022-09-19
Play
التنمر والعلاقات السلبيه وتاثيرها على الشخص والمجتمع - الحلقة ١٢٥ | 2022
05:00 | 2022-09-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ٢٩٦ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-19
Play
الباب الشرقي - الحلقة ٢٩٦ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-19
خط أحمر
Play
خط أحمر
نشر اكثر من خمسة عشر الف حبة مخدرة للتاجر في الفلوجة - الحلقة ٥٤ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-18
Play
نشر اكثر من خمسة عشر الف حبة مخدرة للتاجر في الفلوجة - الحلقة ٥٤ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-18
عشرين
Play
عشرين
بعد الأربعينية. الازمة السياسية الى الواجهة وسيناريو اقصاء الصدريين يلوح بالافق - حلقة ٣٨ | 2022
14:00 | 2022-09-18
Play
بعد الأربعينية. الازمة السياسية الى الواجهة وسيناريو اقصاء الصدريين يلوح بالافق - حلقة ٣٨ | 2022
14:00 | 2022-09-18
لقطات
Play
لقطات
تأهل الشاعرة العراقية روشان البدري | Morning Live
13:00 | 2022-09-18
Play
تأهل الشاعرة العراقية روشان البدري | Morning Live
13:00 | 2022-09-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-18
Play
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-18
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-17
Play
من ١٧ الى ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-17
بعد التحري
Play
بعد التحري
مسيرة الاربعين..تكسر الارقام عددا وتنعش السياحة مستقبلا - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
17:00 | 2022-09-15
Play
مسيرة الاربعين..تكسر الارقام عددا وتنعش السياحة مستقبلا - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
17:00 | 2022-09-15
Biotic
Play
Biotic
ماذا لو تحمل الرجل الم الدورة الشهرية؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-15
Play
ماذا لو تحمل الرجل الم الدورة الشهرية؟ - حلقة ٢٨ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-15
علناً
Play
علناً
ازمة السكن وايجاد الحلول للتخفيف عن كاهل المواطن - الحلقة ٤٠ | الموسم 1
15:00 | 2022-09-15
Play
ازمة السكن وايجاد الحلول للتخفيف عن كاهل المواطن - الحلقة ٤٠ | الموسم 1
15:00 | 2022-09-15
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.