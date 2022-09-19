التعليم: فتح التقديم الى قناة الأوائل من خريجي المعاهد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه تم "فتح استمارة التقديم الإلكتروني الى قناة الـ10% الأوائل من خريجي المعاهد للقبول في الكليات والأقسام على وفق التخصص المناظر للسنة الدراسية 2023/2022".وأوضحت، أن التقديم الى هذه القناة يستمر الى غاية 2022/10/4 وأن مخولي المعاهد سيتولون إدخال بيانات الطلبة الأوائل فيما سيتم لاحقا فتح بوابة التقديم أمام الطلبة لتثبيت اختياراتهم.