الصحة تعلن الموقف الوبائي الأسبوعي لكورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها سجلت 327 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 559 حالة للشفاء، وحالة وفاة واحدة بالفيروس خلال الفترة من (12-18) أيلول الجاري.وأشارت إلى تلقي 23695 شخصاً للقاح الجائحة في عموم البلاد الأسبوع الماضي.