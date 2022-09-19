اندلاع حريق داخل "موكب حسيني" في النجف

أفاد مصدر محلي، الاثنين، باندلاع حريق داخل "موكب حسيني" في محافظة النجف.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً اندلع مساء اليوم داخل موكب حسيني في النجف الاشرف شارع كربلاء".

وأضاف المصدر أن "أربع فرق بموقع الحادث وتم محاولة اخماد النيران من جهتين لتجنب اتساع الحريق الى المواكب الاخرى"، مشيراً الى أن "الحريق لم يتسبب بإصابات بشرية تذكر".