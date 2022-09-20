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الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف تصل لـ50 مليوناً - عاجل
محليات
2022-09-20 | 02:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,095 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.
وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من خمس ملايين وحتى 50 مليون دينار بالنسبة للموظفين والمنتسبين وسلف العقود تبلغ ٥ و ١٠ مليون دينار وذلك بعد استكمال كافة إجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".
وأضاف ان "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية".
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