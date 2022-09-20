بعد سلسلة إخفاقات.. تربية صلاح الدين في مرمى النزاهة (وثيقة)

وطالبت دائرة تحقيقات الهيئة بحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، "تربية صلاح الدين بتزويدها بنتائج اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الوزاري المرقم (1/6/ل/3318)، وهل هنالك هدرٍ بالمال العام من عدمه، ليتسنى لها إجراء اللازم".يذكر أن محافظة صلاح الدين، حصلت المرتبة الأولى على مستوى العراق بنسبة رسوب الطلبة في فروع الدراسة الإعدادية، ما دفع الأهالي والطلبة إلى المطالبة بإقالة مدير التربية عادين قطاع التربية بالأكثر "فساداً" في المحافظة.إلى ذلك، قال النائب عن صلاح الدين، محمد كريم البلداوي، إن "صلاح الدين تعاني من فساد استشرى في جميع مؤسساتها الخدمية والتربوية والتعليمية، وتحديداً قطاع التربية الذي يعتبر الأفسد في المحافظة، ابتداءً من بيع الدرجات الوظيفية، وتزوير المعاملات، وسرقة الأموال، والتعيينات خارج نطاق الصلاحيات، واستبدال الأسماء في التعيينات".وبين البلداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مدير تربية صلاح الدين امجد طلمس نشر الفساد في هذه الدائرة في كل قطاعاتها وكان آخرها تعيين المحاضرين والحرفيين والحراس والتي استثمرها بشكل خاص كدعاية انتخابية له في ترشيحه عضواً بمجلس النواب، ومن يدقق في هذه الأسماء يجدها محصورة في منطقة معينة (يقصد ضمن دائرة انتخاب المدير)".يشار إلى أن محافظة صلاح الدين، تشهد وجود العديد من المدارس الطينية والكرفانية وأخرى آيلة للسقوط، وهذا ما أكده مدير الأبنية المدرسية في مديرية تربية صلاح الدين، باسل السامرائي، في حديث لـ السومرية نيوز، حيث قال إن "هناك 98 مدرسة طينية وكرفانية في المحافظة".