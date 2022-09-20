بسبب راغب علامة... إنتهاء مهام السفير العراقي في الأردن

وقال العذاري في بيان: "كان لي الشرف الكبير بتمثيل العراق لمدة ست سنوات متتالية سفيراً مفوضاً وفوق العادة في كل من روسيا الاتحادية "ثلاث سنوات" والمملكة الأردنية الهاشمية "ثلاث سنوات" مع تمثيل غير مقيم في كل من (جمهورية روسيا البيضاء ودولة فلسطين) وقد حان الوقت للعودة إلى مركز الوزارة في بغداد".وقدم العذاري شكره "لكل من قدم الدعم من أجل تسهيل مهمته خلال الستة سنوات الماضية".إلى ذلك أثارت صور أظهرت الفنان اللبناني راغب علامة في ضيافة سفير العراق لدى الأردن وزوجته، قبل نحو شهر من الآن، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق الذي يعيش أزمة سياسية واجتماعية خانقة، ووصل الأمر ببغداد إلى استدعاء سفيرها من الأردن.ونشر الفنان اللبناني راغب علامة الجمعة عبر حسابه على "تويتر" صوراً جمعته مع السفير وزوجته. وكتب "شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي لدى الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والممتعة".وإثر ذلك، أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، أنها استدعت سفيرها لدى الأردن إلى بغداد، بعد أن قالت في وقت سابق إنها تتابع "باهتمام ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية"، مضيفة "ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية".