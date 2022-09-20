إطلاق قناة قبول الطلبة الأوائل من خريجي المدارس المهنية - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة حددت الطلبة الأوائل المشمولين بالتقديم للقبول في الكليات التقنية الحكومية (الدراسة الصباحية) للسنة الدراسية 2023/2022 حسب خيارات الطالب للكليات والأقسام المناظرة لكل تخصص".وأضاف البيان أن "التقديم يستمر عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة إلى غاية يوم الخميس الموافق 2022/10/6".