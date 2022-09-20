استئناف الرصافة تحصّي دعاوى العنف الأسري خلال النصف الاول من 2022

وذكر رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة القاضي عماد خضير الجابري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "النصف الاول من العام الحالي شهد تسجيل (1733) حالة عنف اسري تراوحت ما بين عنف ضد المرأة وكبار السن والأطفال".وأضاف الجابري أن "(257) دعوى عنف ضد كبار السن، و(1408) دعوى عنف ضد النساء، و(68) دعوى عنف ضد الاطفال سجلت في جميع محاكم الرصافة".