التربية تعلن أسماء الطلبة المقبولين في مدارس الموهوبين - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قبول الطلبة تم وفق الشروط والضوابط التي أقرتها الوزارة".وأعرب وزير التربية علي حميد الدليمي وفق البيان، عن "امنياته بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة في مسيرتهم العلمية والوصول إلى الهدف المنشود الذي يتجسد في خدمة العراق".