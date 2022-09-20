بالوثائق.. تكليف وكيل جديد للشؤون الفنية بأمانة بغداد

وبحسب وثيقة صادرة عن الامانة العامة، حصلت عليها السومرية نيوز، فإنه "تقرر انهاء تكليف (مهدي جاسم سعد) من مهمات وكيل امانة بغداد للشؤون الفنية وكالة، وتكليف (طه ناصر كويطع) بديلاً عنه".