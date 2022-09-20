وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تعلن ضوابط الانتساب الخاصة بطلبة معاهد الفنون الجميلة/ البنين والبنات للدراستين الصباحية والمسائية وللعام الدراسي (٢٠٢٢-٢٠٢٣)، وفق الأتي: