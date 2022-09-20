محكمة النزاهة: منع التصرف بقطعة أرض استولت عليها شركة النفط الوطنية

وقالت مصادر خاصة، لـ السومرية نيوز، إنه " تقرر وضع اشارة منع التصرف على قطعة الارض المرقمة ٧/ ٦٨ مقاطعة ٢٠ داوودي، التي سبق وان قدم بلاغ بالاستيلاء عليها من شركة النفط الوطنية بتوجيه وزير النفط احسان عبدالجبار وبيعها خلافا لقانون بيع وايجار اموال الدولة".واستدعت المحكمة "مدير عام شركة نفط الجنوب للشهادة وتطلب كامل اوليات التعاقد بخصوص طلب الوزير مبالغ مالية من شركات اجنبية مقابل احالة المناقصة الخاصة بتحديث مشروع تحلية الغاز وملحقاته في حقل القرنة الغربي الثاني".