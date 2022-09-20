أنابيب أسفل كهرمانة.. تثير موجة سخرية على مواقع التواصل

أثارت صور وجود أنابيب للماء أسفل نصب كهرمانة وسط بغداد موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.





ورأى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن "ما تعرض له النصب هو عمل تخريبي"، معلقين على الصورة المنتشرة بالقول "نصب كهرمانة بحلته الجديدة".



ويضيف هؤلاء أن "مد أنابيب أسفل النصب بهذه الطريقة اساءة واضحة لمعلم مهم من معالم بغداد"، مطالبين الجهات المعنية بـ"بالتدخل لرفع هذه التشوهات"، بحسب وصفهم.



بدورها، أوضحت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، بشأن الأنابيب البلاستيكية الظاهرة في جِرار نصب كهرمانة في بغداد. ونُصب كهرمانة هو نافورة تقع في شارع السعدون ببغداد تصور مشهداً من قصة مأخوذة من "ألف ليلة وليلة"، تم افتتاحه رسمياً عام 1971 وكان من عمل النحات العراقي محمد غني حكمت.ورأى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن "ما تعرض له النصب هو عمل تخريبي"، معلقين على الصورة المنتشرة بالقول "نصب كهرمانة بحلته الجديدة".ويضيف هؤلاء أن "مد أنابيب أسفل النصب بهذه الطريقة اساءة واضحة لمعلم مهم من معالم بغداد"، مطالبين الجهات المعنية بـ"بالتدخل لرفع هذه التشوهات"، بحسب وصفهم.بدورها، أوضحت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، بشأن الأنابيب البلاستيكية الظاهرة في جِرار نصب كهرمانة في بغداد.

وقال مدير عام دائرة بلدية الكرادة التابعة للأمانة سمير رحيم شهيب بحسب وكالة الأنباء العراقية، إن "النصب تعرض في وقت سابق الى أضرار نتيجة ارتطام سيارة بالجِرار، ما أدى الى تحطيم 6 منها واهتزاز النصب".

وأشار إلى أن "امانة بغداد تعاقدت مع نحات عراقي لإعادة إعمار النصب، وبالتالي رفع الأضرار عنه وظهرت تلك الأنابيب نتيجة ارتطام العجلة بالنصب"، لافتاً إلى أن "الأنابيب ضمن مكونات النصب، وتم استبدالها بانابيب جديدة ضمن عملية الإعمار والعملية ستخفي تلك الأنابيب بعد وضع باقي الجرار التي تضررت".