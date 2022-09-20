أزمة مطار بغداد مستمرة.. "ماسيل" تحت السرقة والرحلات الجوية "مربكة"

وقالت المصادر لـ السومرية نيوز، أن "الازمة لا زالت مستمرة داخل مطار بغداد الدولي منذ يوم أمس، مع استمرار سرقة معدات شركة ماسيل"، مبينة أن "موظفي الخطوط الجوية العراقية منعوا موظفي شركة "ماسيل" من تقديم الخدمات للطائرات".وأضافت، أن " مدير عام الخطوط الجوية العراقية حاول دخول صالة نينوى مع مسلحين ليلة امس"، لافتة إلى أنه "ورغم فشله في الدخول إلا أنه تسبب بعرقلة سير الرحلات الجوية في مطار بغداد".يذكر أن الشركة العراقية المتحدة للخدمات الأرضية (ماسيل)، نفت انسحاب معداتها وموظفيها من مطار بغداد الدولي بعد أنباء عن عدم تقديمها الخدمات الأرضية لطائرات الخطوط الجوية العراقية.وقالت الشركة في بيان، إن "بعض موظفي الخطوط الجوية العراقية قاموا بسرقة معدات الشركة في حين قام اخرون بالطلب من موظفي شركة ماسيل العاملين في تحميل وتفريغ الحقائب مغادرة أماكن عملهم".وأضافت الشركة أنها "ستقوم بمعالجة الموضوع في القضاء لتأمين موظفيها ومقراتها وعملها الذي كفله القانون"، مؤكدة أن "لديها أسماء السراق من موظفي الخطوط الجوية العراقية وسيتم تقديمهم للعدالة وكل من يقف خلفهم".يشار الى أن شركة ماسيل هي شركة عراقية أسستها الخطوط الجوية العراقية وتتمتع بإدارة مستقلة وفق القانون.