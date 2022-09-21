إطلاق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين تصل لـ 25 مليون دينار - عاجل

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم إطلاق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين التي تبدأ من 5 ملايين وحتى 25 مليون دينار بعد استكمال كافة إجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات".وأضاف البيان أن "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"، مبينا أن "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين والعقود ومنتسبي القوات الأمنية والمتقاعدين".