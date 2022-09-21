تربية النجف تؤكد على "مجانية التعليم" وتحذر المخالفين

وذكرت التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "مناسبة قرب انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢ -٢٠٢٣ يتقدم المدير العام للتربية في محافظة النجف الاشرف مردان البديري بالتهنئة للكوادر التدريسية والتعليمية في المحافظة ولأبنائنا الطلبة متمنياً لهم عاماً حافلاً بالنجاح والتفوق والتميز".واضاف، أن "المدير العام يهيب بإدارات المدارس كافة الالتزام التام بتعليمات وزارة التربية بخصوص (مجانية التعليم) وعدم استيفاء أي مبلغ مالي وتحت أي مسمى أثناء تسجيل الطلبة والتلاميذ أو النقل بين المدارس".وأكدت: "وبخلافة سوف يتعرض المخالف للمحاسبة القانونية".