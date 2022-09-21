النجف تكشف خطتها الأمنية الخاصة بوفاة الرسول - عاجل

السومرية نيوز – النجف

عقد محافظ النجف الاشرف ماجد الوائلي (رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة) ووزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، مؤتمراً امنياً في مقر قيادة شرطة محافظة النجف الاشرف للاطلاع على الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة ذكرى استشهاد الرسول الأعظم (ص).



وقال المكتب الإعلامي لمحافظ النجف الأشرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوائلي (رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة) والغانمي يعقدان مؤتمراً امنياً في مقر قيادة شرطة محافظة النجف الاشرف بحضور النائب الاول للمحافظ ونائب قائد العمليات المشتركة ومعاون رئيس أركان الجيش وقائد شرطة المحافظة وقادة شرطة محافظات (كربلاء والديوانية وبابل) ومعاون قائد فرقة الإمام علي (ع) ومجموعة من ضباط وزارتي الدفاع والداخلية ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة للاطلاع على الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة ذكرى استشهاد الرسول الأعظم (ص) ومتابعة كافة الإجراءات الأمنية بالمحافظة".

وبحسب البيان، أوضح الوائلي إن "هناك جهوداً كبيرة ومشتركة لتقديم أفضل الخدمات للزائرين الوافدين"، مؤكداً "إعداد خطة خدمية تتوافق مع الخطة الأمنية بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة".

وأشار الوائلي إلى إن "العمل يجري بالتعاون والتنسيق المشترك بين كافة الدوائر والعتبة العلوية المقدسة، إضافة إلى جهد المواكب الحسينية وأهالي النجف"، مبيناً، "هناك آليات عمل مكثفة على مستوى القطعات والفعاليات والعمليات الأمنية في عموم المحافظة".

ووفقا للبيان، قال الغانمي إن "زيارتي لمحافظة النجف الاشرف تهدف للاطلاع على الخطط الموضوعة لتأمين الحماية لزوار النجف خلال ذكرى استشهاد الرسول الأعظم(ص)"، مضيفا، ان "قائد الشرطة قدم ايجازاً عن الخطة الأمنية، مؤكداً أن قطعاتنا لديها خبرة كبيرة في هذا الجانب"، مشددا إن "على جميع القوات الأمنية والقطعات الساندة تنفيذ الخطة بالشكل الصحيح لتأمين الزيارة".