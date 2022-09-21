وفيات ومصابين وعجلات مدمرة.. موقف "ثقيل" بحوادث السير خلال 24 ساعة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحادث الاول جاء نتيجة اصطدام في محافظة بابل بين مركبتين؛ بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه أدى الحادث إلى وفاة شخص واحد".واضافت، أن "الحادث الثاني تمثل باصطدام بين مركبتين؛ بسبب الاجتياز الخاطىء والسرعة الشديدة أدى الحادث إلى وفاة اربعة أشخاص في محافظة ذي قار".وتابعت: "الحادث الثالث جاء نتيجة اصطدام في محافظة ميسان على طريق عمارة _ كحلاء بين مركبتين"، مبينة ان "سبب الحادث الاستدارة الخاطئة وعدم الانتباه من خلو الطريق العام مما أدى الى إصابة شخص واحد".واشارت الى أن "الحادث الاخر حصل نتيجة انقلاب مركبة في محافظة ميسان طريق عمارة - كحلاء "، لافتة الى أن "اسباب الحادث السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما ادى الى انحراف المركبة وانقلابها وإصابة شخص واحد".وأكدت أن "الحادث الخامس حصل بسبب اصطدام في محافظة ميسان على طريق عمارة - قضاء المشرح بين مركبتين؛ بسبب عبور سائق الساحبة بدون التاكد من خلو الطريق مما أدى إلى الاصطدام ، ونتيجة لذلك اصابة شخص واحد".وبينت أن "الحادث الاخر حصل نتيجة اصطدام في محافظة ميسان على طريق ذي قار_عمارة بين مركبتين؛ وسبب الحادث السير عكس الاتجاه مما أدى إلى اصابة خمسة اشخاص".