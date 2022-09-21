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محكمة النزاهة تستقدم وزير النفط ووكيل ومديرين في الوزارة
محليات
2022-09-21 | 10:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,111 مشاهدة
أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الأربعاء، امراً باستقدام وزير النفط احسان عبدالجبار، واحد وكلاء الوزارة واثنان من المدراء العامين.
وقالت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها قررت "استقدام وزير النفط احسان عبدالجبار، واحد وكلاء الوزارة واثنان من المدراء العامين، وفق احكام المادة ٣١٦ ق ع؛ على خلفية استغلال وظائفهم والاستيلاء بغير حق على قطعة الارض المرقمة ٧/٦٨ /مقاطعة ٢٠ الداوودي المملوكة لشركة نفط الوسط، والبالغ مساحتها١٦٠٠ متر مربع الواقعة في منطقة تجارية مهمة من محافظة بغداد".
وأضافت، أنه "يقدر قيمة المتر المربع الواحد فقط منها بحدود خمسة عشر الف دولار امريكي".
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