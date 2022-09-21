الدفاع المدني تكشف حصيلة الحرائق خلال 24 ساعة

كشفت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، عن حصيلة حوادث الحريق خلال 24 ساعة في عموم العراق.

وقالت المديرية في بيان، إن "اجبات الدفاع المدني المنفذة خلال 24 ساعه الماضي في عموم المحافظات كانت عدد حوادث الحريق بلغت (80) حادث حريق".

وأضافت أن "عدد الوفيات البشرية نتيجة الحوادث بلغت (4) وعدد الواجبات الإنقاذ نتيجة الحوادث بلغت (3)"، مشيرة الى أن "واجبات معالجة القنابل غير المنفلقة بلغت (2) واجب وعدد الإصابات البشرية نتيجة الحوادث بلغت (2)".