محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم الاحد ـ عاجل

السومرية نيوز ـ محليات



أعلنت محافظة ميسان، اليوم الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل.



وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في ميسان لليوم الاحد المقبل بمناسبة ذكرى وفاة النبي محمد(ص)".





ويصادف يوم الاحد، ذكرى استشهاد النبي محمد (ص)، وهو ما يدفع بعض المحافظات في جنوب العراق الى اعلان عطلة رسمية لاحياء المناسبة. وأضاف، أن "العطلة الرسمية في كافة دوائر ومؤسسات الدولة في المحافظة، مع متابعة عمل الخفارات بموجب الجداول الصادرة بذلك".ويصادف يوم الاحد، ذكرى استشهاد النبي محمد (ص)، وهو ما يدفع بعض المحافظات في جنوب العراق الى اعلان عطلة رسمية لاحياء المناسبة.





