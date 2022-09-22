التربية تجري تعديلاً في جدول امتحانات السادس الاعدادي ـ عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية ينوز، أن "تم تعديل جدول الامتحانات العامة لطلبة السادس الإعدادي (الدور الثاني) بفروعه كافة العلمي ( الأحيائي ، التطبيقي ) ، الأدبي / للعام الدراسي (٢٠٢١-٢٠٢٢) بإعطاء يوم الثلاثاء استراحة للطلبة لفسح الوقت أمام المواد العلمية".والجدول الجديد أدناه: ـ