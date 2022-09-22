محافظة عراقية ثانية تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل - عاجل

وذكر محافظ النجف ماجد الوائلي في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، إنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق 25 أيلول 2022 م الموافق 28 صفر 1444 هـ بمناسبة ذكرى استشهاد الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله وسلم)".وفي وقت سابق من اليوم، قررت محافظة ميسان تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل، لذات المناسبة.