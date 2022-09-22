التربية تقرر اضافة 5 درجات لهؤلاء الطلبة (وثيقة) – عاجل

السومرية نيوز – محليات

قررت وزارة التربية، اليوم الخميس، اضافة (5) درجات لطلبة الصفوف غير المنتهية (طلبة الكورسات) إضافة إلى درجة القرار (10).



وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، انه "تقرر اضافة (5) درجات لطلبة الصفوف غير المنتهية (طلبة الكورسات) إضافة إلى درجة القرار (10).

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