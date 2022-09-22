اطلاق منح مالية جديدة لهذه الشريحة ـ عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الغانمي قرر اطلاق وجبة جديدة من المنح المالية، والبالغة مليون ونصف المليون دينار لكل أسرة عائدة من النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية"، لافتا الى أن"الوجبة شملت 3,600 اسرة عائدة من النزوح إلى مناطقها الاصلية".وبين الغانمي أن "هناك جهوداً كبيرة بذلت من أجل إعطاء هذه الأسر استحقاقها وتحسين أوضاعها المعيشية بعد توفر الأموال الكافية لذلك وبحسب الإمكانيات المتاحة"، مؤكدا ان "الوزارة عازمة على توزيع المنحة لجميع الاسر العائدة بعد حصولها التخصيصات المالية"ولمعرفة الاسماء يرجى تفقدها في الملف ادناه: