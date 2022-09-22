أمانة بغداد تعد خطة تأهيل بيت "الوائلي" وتحويله الى متحف

وذكر بيان للامانة ورد لـ السومرية نيوز، ان "مديرية العلاقات والاعلام بامانة بغداد وبالتعاون مع دائرة بلدية الكاظمية شرعت باعداد الخطط اللازمة لتأهيل بيت الشيخ العلامة الدكتور احمد الوائلي الكائن بمدينة الكاظمية المقدسة لتحويله الى متحف بالتنسيق مع عائلته وبشكل يتناسب ومكانته الدينية والوطنية".واضاف ان "بيت الوائلي سيضم مقتنياته ومؤلفاته ومحاضراته الدينية وقاعة عرض فضلاً عن فعاليات أخرى يتم الاعداد لها بما يجعله متحفاً وطنياً جديداً ومركزاً ثقافياً مهماً".وأكدت الأمانة، أنها "تولي اهتماماً بالغاً بالرموز الوطنية وذاكرة المدينة ومبدعيها وتعمل على استذكارها بما يعزز مكانتها التاريخية والثقافية، مشيرة الى انها سبق ان استملكت بيت الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري وحولته الى مركز ثقافي ومتحف يضم مقتنياته وآثاره الشعرية وما كتب عنه من كتب ودراسات".