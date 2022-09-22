نقيب الصحفيين يكرم بجائزة الرواد على مستوى الوطن العربي

وقالت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بحضور وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم المنعقد في القاهرة وفي احتفالية كبيرة وبمشاركة كبار الكتاب والصحفيين المصريين والعرب منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري الذي يرأسه الكاتب كرم جبر، نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي جائزة الرواد؛ تثمينا لجهوده المتميزة في قيادة نقابة الصحفيين في العراق ورئاسته لاتحاد الصحفيين العرب".وأشار البيان إلى أنه "تم تكريم 10 من كبار الكتاب والإعلاميين العرب ضمن جائزة الرواد في الوطن العربي، وهم: عبدالله البقالي من المغرب، وعيسى الشايجي من البحرين، ومحمد العريمي من عمان، والاماراتي محمد الحمادي، وصادق محمد العماري من قطر، و خالد بن حمد المالك من السعودية ومحمد حسن سليمان الداوديه من الأردن، ويوسف مارون القصيفي من لبنان ومحمد سلماوي من مصر ونبيل عمرو من فلسطين".ولفت إلى أنه "يعد هذا التكريم الذي جاء على هامش اجتماع وزراء الإعلام العرب المنعقد في القاهرة تقديرا للجهود المضنية التي يقوم بها نقباء الصحفيين العرب وفي المقدمة منهم اتحاد الصحفيين العرب في دعم كل الجهود الرامية للنهوض بالصحافة العربية تقديرًا لدورهم البارز، ولجهودهم المخلصة في دعم مسيرة العمل الصحفي في الوطن العربي ، و دورهم الفاعل في خدمة قضايا الوطن العربي، و اعترافًا بجهودهم وعطائهم وتاريخهم في تعزيز دور الصحافة ، وترسيخًا لإعلاء قيمة العمل".وأشاد المكرمون، بحسب البيان، "بالدور الذى يقوم به المجلس الأعلى للإعلام المصري في دعم الروابط العربية وإعلاء قيمة الكلمة في ظل التحديات التي تواجه الإعلام في الدول العربية والتغيرات التكنولوجية الكبيرة، وإيماناً بدورهم في بناء المجتمعات ، فضلاً عن دور الصحافة في نشر الوعي ودورهم الرائد في دعم الصحافة ورغم التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة "كوفيد-19" على المنطقة العربية والعالم بأسره، وما بذلوه من جهود في هذه الأوقات الاستثنائية التي تتطلب مزيداً من الجهد والإبداع لعبور هذه المرحلة بكل ما تحمله من تحديات".