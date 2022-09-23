حريق داخل معمل مياه في المثنى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن فرقها "نجحت باحتواء وإخماد حادث حريق اندلع داخل كميات كبيرة من لتغليف الكارتون والمواد البلاستيكية داخل معمل اللجين لتعليب المياه في قضاء الرميثة في محافظة المثنى".وأشارت إلى أنها "طوقت الحريق وأبعدت خطر انتشار النيران إلى الخطوط الإنتاجية وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".