نصيف: الطيران المدني تعاقدت مع شركة "وهمية" تدار في محل "مخدات"

قالت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، اليوم الجمعة، إن سلطة الطيران المدني تعاقدت مع شركة "وهمية" تدار في محل "مخدات".

وذكرت نصيف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "سلطة الطيران المدني تعاقدت مع شركة انتل بزنز الورقية، وهي شركة لها مكتب وهمي في محل لبيع المخدات بدولة كندا ويديرها شخص أفغاني".



وفي 16 آب، 2022، طالبت النائبة عالية نصيف، هيئة النزاهة والادعاء العام باتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة لإيقاف تعاقد سلطة الطيران المدني مع شركة بزنز إنتل (Biznisintel) التي يديرها لاجئ أفغاني في كندا، وذلك بسبب المخالفات الكثيرة التي تشوب العقد وما يتسبب به من هدر للمال العام.