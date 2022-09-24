محافظة أخرى تعطل الدوام الرسمي يوم غد

وقالت المحافظة في بيان، إنه "بناءً على توجيهات محافظ البصرة أسعد العيداني.. فإن يوم غدٍ الأحد الموافق 25 /9 /2022 هو عطلة رسمية بمناسبة وفاة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم".واستثنت المحافظة من العطلة "الدوائر الأمنية والصحية ومديرية تربية البصرة".وقررت محافظات ميسان والنجف وكربلاء والمثنى وواسط تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد لذات السبب.