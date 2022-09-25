بالوثائق.. نصيف تكشف للنزاهة الحساب المصرفي لوزير النقل

وقالت نصيف بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "نرفق لكم اوليات الحساب المصرفي العائد الى وزير النقل ناصر حسين البندر في حكومة تصريف الاعمال والمودع لدى بنك (نيت ويست) في لندن - المملكة المتحدة حيث قام الموما اليه وبتاريخ 3/5/2022 بتحويل من مقدار (60) الف جنيه إسترليني من حسابه أعلاه الى شركة (ارام اس- يورب ترافل) العائدة الى مهيمن العامري عندما كان في زيارة خاصة للجهة أعلاه في تلك الفترة".وأرفقت صور للوزير في مطار هيثرو في سفرة خاصة في الشهر الخامس 2022.وأوضحت نصيف بحسب الوثيقة ان "الوزير لم يذكر بان لديه أي حساب مصرفي خارج العراق بحسب مضمون كتاب وزارة النقل المرقم (1/ك.ت 1594) في 8/5/2022 وذلك عند اجابته على سؤالنا بهذا الخصوص وبموجب الكتاب المرقم (1434) في 10/4/2022 مع العرض ان رقم بطاقة الحساب ال(visa) 8192- 5628- 2902- 4751) نافذة من شهر شباط 2020 – شهر شباط 2024".