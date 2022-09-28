متظاهرون يعبرون الحاجز الأول من جسر الجمهورية وسط بغداد (صور)

السومرية نيوز – بغداد

أفاد مراسل السومرية، بان المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد قد عبروا الحاجز الاول لجسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء.



وقال المراسل ان "المتظاهرين تمكنوا من عبور الحاجز الاول من جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد والوصول الى الكتل الكونكريتية". وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، بوجود انتشار كثيف لقوات حفظ القانون، ونصب كتل كونكريتية على جسر الجمهورية بشكل ثلاثة خطوط".

