إطلاق رواتب هذه الفئة - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "وزير العمل وكالة سالار عبد الستار وجه بصرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر تشرين الاول 2022".واوضحت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران ان "الدائرة استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها ابتداءً من الساعة الثانية عشر من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٨".وأشارت الى أن "الرواتب مصحوبة بمنحة مالية قدرها خمسون الف دينار شهريا لحين اقرار القانون".