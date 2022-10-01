بعد انهيارها.. عدسة السومرية توثق الأجواء داخل بناية الكرادة (فيديو)

وبحسب مراسلنا، فإن عمليات انقاذ المحتجزين من داخل المبنى المنهار لا زالت مستمرة".وأضاف المراسل، أنه "تم إخلاء وجبة من المحاصرين داخل الركام"، مبينا وجود العديد من المحاصرين داخل البناية".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بانهيار مبنى بالكامل ضمن ساحة الواثق في العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "بناية انهارت بالكامل ضمن ساحة الواثق في العاصمة بغداد".وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث"، مشيرا الى "وجود أشخاصا محصورين تحت الركام".