مركزية الاحتجاجات: تظاهرات التحرير والنسور هدفها واحد.. انتظروا 25 تشرين

أكد عضو اللجنة المركزية لتظاهرات تشرين، عبد الحمزة الخفاجي، اليوم السبت، أن التظاهرات في ساحتي التحرير والنسور هدفها واحد، فيما توعد باقتحام المنطقة الخضراء في 25 تشرين الأول الجاري.





وتابع، أن "الخطوة القادمة في يوم 25 تشرين ستكون بأعداد بشرية مضاعفة وسندخل الخضراء".

وقال الخفاجي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "تظاهرات التحرير والنسور هدفها واحد يتمثل بإسقاط حكومة الأحزاب والمحاصصة"، مضيفاً: "طالبنا بإسقاط حكومة مصطفى الكاظمي وخلال الأيام القليلة المقبلة سننزل بقوة".وتابع، أن "الخطوة القادمة في يوم 25 تشرين ستكون بأعداد بشرية مضاعفة وسندخل الخضراء".