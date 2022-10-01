اندلاع حريق بمدرسة قرب مبنى محافظة كربلاء (صور)

أفاد مصدر أمني، باندلاع حريق بمدرسة قرب مبنى محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً التهم مدرسة بالقرب من مبنى محافظة كربلاء المقدسة".

وأضاف المصدر ان "القوات الأمنية قامت بتفريق المحتجين والسيطرة على الحريق".

وكان مجموعة من المتظاهرين وصلوا، مساء السبت، قرب مبنى محافظة كربلاء، بحسب مصدر أمني.