امانة بغداد تحدد موعد انطلاق احتفالاتها بالعيد الوطني

وذكر بيان للأمانة ورد لـ السومرية نيوز، ان "امين بغداد عمار موسى كاظم وجه جميع الدوائر والاقسام البلدية بتنظيم احتفالات كبيرة تشمل فعاليات إطلاق الألعاب النارية في سماء بغداد وتوزيع الاعلام العراقية على القوات الأمنية والمواطنين احتفاءً بالعيد الوطني لجمهورية العراق ".وأضاف ان " الفعاليات الاحتفالية ستنطلق مساء اليوم الاثنين الثالث من شهر تشرين الأول في الساعة السابعة مساءً في عموم مناطق العاصمة لمشاركة اهالي بغداد احتفالاتهم بالعيد الوطني ".يذكر ان مجلس الوزراء صوت في الاول من ايلول من عام 2019 على اختیار الثالث من تشرین الأول یوما وطنیا لجمھوریة العراق بمناسبة انتهاء الانتداب البريطاني عام 1932م واستقلال العراق ليصبح الدولة رقم 57 في تسلسل دول العالم والعضو الجديد في هيئة عصبة الامم (المنظمة الدولية وقتها) ، ويصبح عطلة رسمیة یحتفل بھا العراقیون من مختلف الأدیان والطوائف والقومیات.