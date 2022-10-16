توضيح هام من القضاء بشأن سرقة "التريليونات" من الضريبة (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات

‏أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، صدور مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم بسرقة مبالغ الأمانات الجمركية والضريبية.



وقال المكتب الإعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "سبق وان تلقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 21 /8 /2022 ‏اخبار يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ ارتكبت افعال مخالفة للقانون بهدف التلاعب بمبالغ الامانات الكمركية والضريبية ‏وقررت المحكمة بتاريخ 21 /8 /2022 ايقاف صرف هذه الامانات بموجب الكتاب المرقم 2375 المؤرخ ‏‏21/8/2022 الموجه الى مكتب وزير المالية في حينها".

وأضاف البيان، ان "المحكمة أصدرت أيضا مذكرات قبض بحق المشتبه بهم واستمعت الى عدد من الموظفين المختصين في وزارة المالية للتوصل الى الحقيقة والتحقيق مستمر بغية استكمال ‏الادلة في القضية".