القضاء يصدر حكم الإعدام بحق قيادي بارز في "داعش" - عاجل

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام بحق الارهابي المسؤول عن توزيع الكفالات الشهرية على عناصر التنظيم وأحد المشتركين في العمليات الارهابية ضد القوات الأمنية".واضاف ان "المحكمة اصدرت قرارها استناداً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005".