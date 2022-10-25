بالصور.. ساحة التحرير تغص بالعناصر الأمنية تزامنا مع توافد المتظاهرين



السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، صورًا لساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، قبيل انطلاق التظاهرات المقررة في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم.



وتظهر الصور، انتشار أمني مكثف وسط الساحة وارجائها، مع بدء توافد المتظاهرين إليها.



وتشهد ساحة التحرير اليوم، تظاهرات شعبية بمناسبة الذكرى الـ25 لثورة تشرين.



وفي وقت سابق، أغلقت القوات الأمنية جسري الجمهورية والسنك، فضلا عن ساحات (الطيران وغرناطة والتحرير والخلاني) مع إغلاق جميع المداخل المؤدية إلى ساحة التحرير.

